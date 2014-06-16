Баррозу закликає Україну та Росію знайти компроміс щодо газу

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вважає прийнятними для України та Росії пропозиції європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера із урегулювання спірних газових питань.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Баррозу сказав, виступаючи на форумі "Європа після кризи", що проходить сьогодні в Сантандері (Іспанія).

"Це прийнятні пропозиції і дають гарантії для Росії повернути гроші, які заборгувала Україна, а Україні - отримувати газ за прийнятною, близької до ринкової, ціни", - заявив Баррозу.

У цьому зв'язку президент ЄК заохотити обидві сторони "знайти компроміс, тому ще це вигідно для обох країн".

Як повідомляв УНІАН, європейський комісар з питань енергетики Еттінгер запропонував пакетне рішення газової суперечки між Києвом і Москвою.

Основними пунктами даного пакета є те, що Україна сплатить 1 млрд доларів безпосередньо 16 червня. «Несплачені рахунки, які залишаються, повинні бути оплачені за шість додаткових платежів, так що всі відкриті борги сплачуються до кінця року. Рахунки за майбутні поставки будуть виплачуватися своєчасно відповідно до договору», - зазначає ЄК.

Що стосується ціни, то вона відповідатиме формі, що складається з літніх і зимових цін. «Взимку ціна буде 385 доларів США за 1000 кубометрів, а влітку ціна складе 300 доларів США або на кілька доларів більше», - припускає Еттінгер.

«Українська сторона готова прийняти це, але на даний момент російські партнери не були присутніми. Комісія переконана, що рішення ще можливе, і в інтересах усіх зацікавлених сторін - знову сісти разом», - зазначається в повідомленні ЄК.

Читайте також"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрд

На сьогодні позиція російської сторони полягає у тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд доларів США, а загальна вартість газу становила 385 доларів.

Сьогодні, 16 червня, у «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу.