Міллер: без виплати частини боргу Україна не отримає газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Гроші перераховуються за конкретними рахунками. Вони мають погасити заборгованість. Першим кроком є погашення заборгованості. Якщо хтось думає про те, що борги залишаться позаду, а зараз ми платитимемо просто наперед - це не так. Заборгованість має бути погашена", - сказав Міллер.

"У жодному разі не буде ситуації, коли 4,5 млрд дол. залишилися позаду і незрозуміло, коли ми їх одержимо", - сказав він.

При цьому голова "Газпрому" зазначив, що йдеться не про весь борг, а про 1,951 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу позову до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з вимогою встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» поставляє в Україну.

Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 доларів за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

