Міллер: без виплати частини боргу Україна не отримає газу
Голова російського газового монополіста Олексій Міллер заявляє, що без виплати частини боргу "Газпром" не поставлятиме газ до України навіть за передоплатою.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.
"Гроші перераховуються за конкретними рахунками. Вони мають погасити заборгованість. Першим кроком є погашення заборгованості. Якщо хтось думає про те, що борги залишаться позаду, а зараз ми платитимемо просто наперед - це не так. Заборгованість має бути погашена", - сказав Міллер.
"У жодному разі не буде ситуації, коли 4,5 млрд дол. залишилися позаду і незрозуміло, коли ми їх одержимо", - сказав він.
При цьому голова "Газпрому" зазначив, що йдеться не про весь борг, а про 1,951 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу позову до «Нафтогазу України» у Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.
У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з вимогою встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» поставляє в Україну.
Переговори щодо врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися ще на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент забрати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 доларів за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.
Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.