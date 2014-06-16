Словаччина поки не бачить проблем з транзитом російського газу через Україну

Оператор газотранспортної системи Словаччини, компанія Eustream, після переведення «Нафтогазу» компанією «Газпром» на передоплату не зафіксувала порушень в транзиті російського газу через територію України.

«Станом на 10:00 ранку (за місцевим часом – УНІАН) 16 червня 2014 року Eustream не зафіксував зниження тиску або обсягів газу на компресорній станції «Велки Капушани» на кордоні з Україною», – говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, українська сторона підтвердила заявлені на поточний день обсяги транзиту російського палива в такій самій кількості.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу.

При цьому на сьогоднішній день позиція російської сторони полягає в тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд дол., а вартість газу становила 385 дол. за тис. куб. м

Всього, на думку "Газпрому", загальна заборгованість України за поставлений російський газ становить 4,455 млрд дол.: 1,454 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд дол. - за квітень-травень 2014 року.

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв раніше заявляв, що Україна готова погасити газовий борг перед «Газпромом» у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо в 326 дол. за тис. кубометрів.