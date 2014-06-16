«Газпром» впевнений, що Європа не зможе забезпечити реверс газу до України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Міллер заявив на прес-конференції в Москві.

«Щодо реверсу. Так званий кільцевий реверс, так званий напіваферистичний реверс - фізичний реверс газу до України жодні європейські постачальники українським постачальникам забезпечити не можуть. Все, що ми на сьогодні фіксуємо як реверс, ми на це уважно дивимося – Україна розпоряджається російським газом в трубі як своїм. Прав вона таких не має. Власності російський газ в українській трубі не змінює. Пункти здачі російського газу - за межами території України», - сказав Міллер.

«Чи має Україна право розпоряджатися нашим газом на своїй території як своїм? Питання – нас про це хтось запитує, з нами консультації на цю тему хтось проводить, або пан Яценюк такого роду схеми придумує і планує? Могли б запитати і власників газу», - сказав Міллер.

«Найцікавіше, що буквально протягом кількох останніх днів ми зафіксували дуже цікаву динаміку. За однією з ГВС (газовимірювальна станція), остання інформація - реверсні поставки нуль, за іншою ГВС - реверсні поставки зменшилися. Ми спостерігатимемо, хочемо зрозуміти, що це означає, можливо, це й позитивна динаміка», - додав він.

«Те, що робитиме російська сторона, про це вже говорив президент РФ Володимир Путін. Запроваджуватимуться обмеження на поставки через Україну, через ті ГВС, де фіксуються такого роду схеми», - зазначив Міллер.

За його словами, може йтися про кільцевий реверс — труби на кордоні закільцьовують, і російський газ ганяється по колу.

«Один лічильник показує, що газ йде на територію ЄС, інший – що цей же газ приходить на територію Україну, але ніяким споживачам ні в місті Києві, ні Харкові, Донецьку, Луганську, Одесі – це газ не приходить фізично, а фізично їм йде наш газ, російський, і виникає питання, яке ви право маєте розпоряджатися в своїй трубі? Він наш», - заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, о 10 годин ранку «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

У зв'язку з тим, що «Газпром» з 16 червня перевів «Нафтогаз» на передоплату за майбутні поставки газу і обмежив до нуля його поставки до України, Яценюк доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом з Міністерством юстиції підготувати законопроект про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Присутній на засіданні уряду міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу своєю територією до європейських споживачів.

У свою чергу, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що компанія звертається до Європейської комісії з проханням сприяти повному відкриттю газового коридору з боку Словаччини, що блокується «Газпромом», по якому Україна щорічно може одержувати до 30 млрд кубометрів природного газу.

Також глава «Нафтогазу» заявив, що на сьогодні німецька компанія пропонує Україні газ за ціною близько 300 дол. за тисячу кубометрів, що значно нижче за ціну російського палива.

«Зараз ціни на паливо в Європейському Союзі з урахуванням обсягів транзиту набагато нижчі, ніж ті, на яких наполягає російська сторона», - наголосив глава «Нафтогазу».



