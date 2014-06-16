Українська делегація завтра летить до Європи для переговорів щодо реверсу газу

Українська урядова делегація завтра, 17 червня, відбуває до Європи для проведення переговорів з європейськими компаніями про організацію реверсних поставок газу до України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Україні зараз пропонують дешевий газ, дешевше навіть за 350 доларів, 320 доларів. Це європейські компанії, які володіють ресурсом і готові його поставити до України. Напевно, прийшов час це зробити», - цитує Коболєва департамент Секретаріату Кабміну.

При цьому Коболєв зазначив, що «Нафтогаз» вже працює за схемою організації газових поставок із німецькою компанією RWE і французькою «Газ де Франс», але «є пропозиції й від інших компаній».

«Якщо німецька компанія може купувати газ по 300 дол., може, є сенс, щоб купувала німецька компанія і зберігала газ у сховищах України. Навіщо «Нафтогазу» купувати газ навіть по 385 доларів, якщо інші його купують дешевше?» - відзначив Коболєв.

При цьому він наголосив, що разом з обгрунтованою ціною має бути і обгрунтований тариф на транспортування газу. «Там є кілька важливих компонентів. Окрім самого тарифу, важливо запровадити його правильну структуру, яка дозволить «Укртрансгазу» одержувати левову частку доходів незалежно від того, який обсяг газу йде через Україну», - сказав чиновник, відзначивши, що це питання неодноразово обговорювалося з «Газпромом».

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк доручив сформувати урядові делегації, які мають вирушити до країн ЄС з метою роз'яснити ситуацію навколо поставок газу і українську позицію в цьому питанні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, о 10-й годині ранку російський монополіст «Газпром» відключив Україні постачання газу і ввів режим передоплати поставок палива. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто з політичних мотивів.