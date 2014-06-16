Росія хоче прокласти до Криму відгалуження від "Південного потоку"

Влада РФ схиляється до будівництва відгалуження від "Південного потоку" для постачання Криму, газопровід може бути побудований за рахунок ВАТ "Газпром" протягом двох років, повідомив РІА Новини міністр у справах Криму Олег Савельєв.

Раніше озвучувалися два варіанти газопостачання Криму. Гендиректор кримського підприємства "Чорноморнафтогаз"Андрій Ільїн в травні заявляв, що планується будівництво газопроводу в Крим через Кубань пропускною здатністю до 2 мільярдів кубічних метрів, яке має бути завершено до січня 2016 року.

Також був запропонований варіант будівництва газопроводу з Анапи (початок морської частини "Південного потоку"), в такому разі його довжина становитиме 110 кілометрів, а вартість буде істотно меншою за краснодарський варіант - трохи більше 200 мільйонів доларів.

Читайте також"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрд

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% кримчан, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Читайте такожУкраїнська делегація завтра летить до Європи для переговорів щодо реверсу газу

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.