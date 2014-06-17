ЄС 20 червня обговорить українське питання щодо газу - Єлісєєв





Про це в ефірі Свободи слова заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв, повідомляє Оглядач.

"Європейський Союз розчарований тим, що не вдалося досягти компромісу. Але вони не занепадають духом, тривають активні внутрішні консультації. Вже готується скликання спеціальної газової координаційної групи на п'ятницю, куди будуть запрошені представники України для того, щоб розглядати, що робити далі", - зазначив Єлісєєв.

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"Європейський Союз розуміє, що у цієї кризи є політичний підтекст. Європейський Союз розуміє, що Україна хоче залишитися надійним транзитером газу. Європейський Союз розуміє, що проблеми України - це проблеми ЄС. Тому вони будуть намагатися робити все можливе, щоб подолати це непорозуміння", - додав представник України.