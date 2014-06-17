Голова "Нафтогазу" розповів, як працюватиме компанія в нових умовах

Про це в ефірі "Свобода слова" розповів голова "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Є кілька напрямків за якими працюватиме Нафтогаз. Що можна зробити: по-перше це допомога в диверсифікації джерел постачань, створення умов для внутрішнього видобутку. Його швидко підняти не можна. Швидко певні дії можна зробити, але якщо ми вже вирішили зробити прозорий ринок європейський газу, то треба думати про перспективу, якщо робимо закон, давайте туди введемо речі, які ще давно планували.

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Останній напрямок – це фінансовий: приведення в порядок боргів, балансування цін тощо", - сказав Коболєв.