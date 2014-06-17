Газпром може подати ще один позов до Нафтогазу на $18 мільярдів

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", повідомляє РИА Новости.

"Що стосується позовів з боку "Газпрому", ми можемо виставити ще позови в Стокгольмський арбітраж на суму 18 мільярдів доларів, це невибрані обсяги відповідно до чинного контракту, відповідно, це умови "бери і плати" за 2012-2013 рік у сумі 11,7 мільярда доларів. Сумарно - 18 мільярдів доларів", - сказав Міллер.

За словами Міллера, цей позов також може послідувати за позовом, який 16 червня "Газпром" подав до арбітражу Стокгольма на 4,5 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня, в «Газпромі» заявили про переведення України на передоплату поставок російського газу і про подачу позову до «Нафтогазу України» в Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з вимогою встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» постачає в Україну.