Реверс газу зі Словаччини може перекрити весь обсяг імпорту України - Коболєв

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", передає Еспресо.TV.

"З Угорщини максимальної потужності не було досягнуто. Зважаючи на кризу, угорський уряд ухвалив рішення на закачування певної кількості газу у сховища. Наразі обсяг з Угорщини складає 11-12 млн на день. Залишок ми завантажимо найближчим часом. Весь обсяг газу, який можна було купити за євронапрямком – Нафтогаз купляв і буде купувати", - сказав він.

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І додав, що реверс газу зі Словаччини може перекрити весь обсяг імпорту України.

"Зараз найперспективніший вектор – це Словаччина. Обсяг газу зі Словаччини потенційно може перекрити весь обсяг імпорту України. Йдуть важкі перемовини з цього приводу", - сказав він.