Ціни на нафту під тиском ситуації в Україні й Іраку знижуються

На світових торгах у вівторок, 17 червня, ціни на нафту знижуються на тлі ситуації в Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні вже подешевшали на $0,40, до $112,54 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в липні - на $0,42, до $106,48 за барель.

Минулого тижня обидва еталона подорожчали приблизно на 4%, але потім зростання цін зупинилося через загострення ситуації в Іраку.

За останній тиждень ісламістські бойовики взяли під контроль північну частину країни, погрожуючи їй розколом, проте Ірак продовжує щодня експортувати 3,3 мільйона барелів нафти. Президент США Барак Обама зустрівся з радниками з національної безпеки, щоб розглянути варіанти підтримки іракського уряду. США розглядають можливість авіаційних ударів по збройним ісламістським угрупованням.

Як вважають аналітики, зараз на ринок більше впливають психологічні фактори, ніж реальні перебої в постачанні. Уряд Іраку ретельно охороняє нафтову інфраструктуру, і найближчим часом перебоїв, швидше за все, не буде, але якщо справа дійде до бомбардувань, то нафта подорожчає на $5 за барель.

Читайте такожСША посилили охорону своєї дипмісії в БагдадіЧинить тиск на ринок і ситуація в Україні. Країна в понеділок, 16 червня, перестала отримувати газ з РФ після введення попередньої оплати за постачання палива. Якщо в результаті почнуться перебої в постачанні Європи, зросте попит на нафту та інші альтернативні види палива.

Читайте такожГончар: Введення військового положення допоможе Україні виграти суд з «Газпромом»