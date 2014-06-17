Перекриття Росією газу не позначиться на пересічних споживачах - голова «Нафтогазу»

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Що стосується можливості «Нафтогазу» поставляти зараз газ – газ видобувається, є газ у сховищах», - цитує Коболєва Департамент Секретаріату Кабміну.

Коболєв нагадав, що українська сторона доклала всіх зусиль для врегулювання спору з російським газовим монополістом «Газпромом», проте домовитися не вдалося.

«Наші російські партнери зайняли некоректну позицію. Те, що вони пропонують, є апріорі неприйнятним», - зазначив голова «Нафтогазу», підкресливши, що йдеться про запропоновану росіянами ціну на газ, що припускає 100-доларову знижку, за допомогою якої уряд Російської Федерації може в односторонньому порядку регулювати ціну газу для України.

Крім того, за словами Коболєва, навіть з урахуванням знижки рівень ціни є «дуже високим».

Як наголошується в повідомленні, Україна погодилася на пропозицію, вироблену і підготовлену спільно з Єврокомісією, проте російська сторона всі компромісні варіанти відкинула, відмовившись від мирного врегулювання питання. Саме тому Україна опинилася в умовах відключення газу і подала позов до Стокгольмського арбітражного суду.

Як повідомив голова «Нафтогазу», на найближчий час заплановано переговори з європейськими компаніями щодо організації реверсних поставок за ціною, значно нижчою, ніж пропонує Росія. Крім того, обговорюватиметься питання ціни газу власного видобутку.

«Щодо цін для простих споживачів, то тут буде публічна дискусія щодо того, який рівень ціни адекватний і справедливий для сплати українськими споживачами. І це не залежить від наших відносин з «Газпромом», - сказав Коболєв. - Наша висока залежність від російського газу частково є наслідком політики, коли внутрішній видобуток газу через дуже низьку ціну був невигідним».

За словами голови «Нафтогазу», дискусія щодо ціни на газ для споживачів разом з впровадженням механізмів захисту уразливих верств населення сьогодні актуальна як ніколи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коболєв заявив, що 17 червня до Європи вирушить урядова делегація, мета якої – провести переговори з організації поставок газу з Європи до України, а також донести до європейських партнерів позицію нашої країни в газовому питанні.

За словами Коболєва, ціна європейського газу для України може коливатися на рівні 300 доларів за тисячу кубометрів. Російський газ, згідно із запропонованою «Газпромом» схемою, коштував би 385 доларів з урахуванням 100-доларової знижки, надання якої є винятковим правом уряду Російської Федерації.

Вчора, 16 червня, о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставку газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану, єдину позицію.

Тепер, за словами Яценюка, Міністерство енергетики і вугільної промисловості, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ і НАК «Нафтогаз України» повинні вжити всіх заходів для захисту національних інтересів у Стокгольмському арбітражному суді.

Також Яценюк доручив у найкоротші терміни підготувати проект закону про можливість залучення інвесторів з Європи і США до модернізації та спільної експлуатації української газотранспортної системи за умови її 100-відсоткового збереження в державній власності.