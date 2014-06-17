Яценюк почав виступ у Раді з "поганої і хорошої" новин
11:05, 17 червня 2014Енергетика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав виступ у Верховній Раді з інформацією щодо енергетичної безпеки України.
Яценюк почав з поганої новини / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, на початку виступу прем’єр зазначив, що “є декілька новин”.
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“Почну з поганої новини — Росія закрила повністю постачання газу Україні. Почну з хорошої новини — на дворі, в першу чергу, літо, а по-друге — у нас 14 млрд. кубічних метрів газу. І третє — ми подали на російський «Газпром» до суду”, - підкреслив Яценюк.
Його слова депутати зустріли оплесками.
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