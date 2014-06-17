Прем'єр просить Раду прийняти закон про реформування "Нафтогазу"

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просить Верховну Раду невідкладно розглянути й прийняти закон про реформування НАК "Нафтогаз України" з метою залучити країни Європейського Союзу до модернізації української газотранспортної системи.

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, виступаючи перед народними депутатами в парламенті 17 червня.

"Уряд завтра затверджуватиме два проекти закону. Один із проектів - це закон про спільну експлуатацію, модернізацію української ГТС. Шановні члени парламенту, настав час для того, щоб в Україні була створена спільна компанія, де учасниками цієї компанії повинні бути країни-члени Енергетичного співтовариства, а це країни-члени ЄС, яка модернізувала б і експлуатувала українську газотранспортну систему. При цьому контроль над цією спільною компанією має залишитися у держави", - сказав він.

При цьому прем'єр звернувся до народних депутатів із проханням невідкладно розглянути даний законопроект, який 18 червня буде затверджений урядом і поданий до Верховної Ради.

"Саме тому, ми завтра затвердимо проект закону, і звертаюся до парламенту з проханням — невідкладно розглянути даний проект закону про експлуатацію і модернізацію української газотранспортної системи”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня глава уряду України Арсеній Яценюк доручив у найкоротші терміни підготувати проект закону про можливість залучення інвесторів із Європи і США до модернізації та спільної експлуатації української газотранспортної системи за умови її 100% збереження в державній власності.

Раніше Кабінет міністрів опублікував постанову про реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України», позбавивши його функції оператора газотранспортної системи України.

Згідно з документом, Кабмін доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості здійснити заходи з припинення виконання «Нафтогазом» функції оператора ГТС і покласти її на держкомпанію «Укртрансгаз».

Також Кабмін погодився з пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості про створення двох компаній "Магістральні газопроводи України" і "Підземні газові сховища України", 100% акцій яких знаходитиметься в державній власності.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

