Україна може отримувати з Європи 15 млрд кубометрів газу на рік

Україна, яка упродовж декількох років намагається відійти від енергетичної залежності від Росії, щороку може одержувати з Європи близько 15 млрд кубометрів природного газу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті 17 червня.

"При відкритті "великого" реверсу (із Словаччини - УНІАН) загальний обсяг поставок на територію України може досягати 15 млрд кубометрів газу”, - сказав він.

“Цього обсягу досить, щоб забезпечувати Україну природним газом”, - наголосив Яценюк.

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Прем'єр зазначив, що питання відкриття всіх реверсних маршрутів природного газу до України знаходиться в політичній площині.

“Ми категорично виступаємо проти монополії («Газпрому» - УНІАН), ми категорично виступаємо проти економічної й енергетичної дискримінації і ми категорично виступаємо проти спроб Росії порушувати європейське законодавство, а також порушувати як Енергетичну хартію, так і договір про Енергетичне співтовариство, який Україна підписала і ратифікувала. Саме тому зараз наша делегація відбуває до Європейського Союзу”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 16 червня перевів Україну на попередню оплату постачань російського газу.

При цьому на сьогодні позиція російської сторони полягає в тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд дол., а вартість газу для України становила 385 дол. за тис. куб. м.

Усього, на думку "Газпрому", загальна заборгованість України за поставлений російський газ становить 4,455 млрд дол.: 1,454 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд дол. - за квітень-травень 2014 року.

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв раніше заявляв, що Україна готова погасити газовий борг перед «Газпромом» у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо в 326 дол. за тис. кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Найперспективнішим маршрутом постачань газу в Україну є словацький. Однак використання словацького маршруту в повному обсязі блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкрито угорський і польський газові маршрути.