В ЄС поки що не відчувають впливу нової газової війни

У Європейському Cоюзі не відчувають можливих наслідків нової газової війни між Україною та Росією: обсяги російського газу, які проходять через газотранспортну систему України, на сьогодні не змінилися.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявила сьогодні представник європейського комісара з енергетичних питань Гюнрета Еттінгера Сабін Бергер.

«Станом на сьогодні обсяги газу, які отримує ЄС, залишаються без змін», - констатувала вона.

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За словами Бергер, у Європейській комісії взяли до уваги останні повідомлення російської та української сторін стосовно розвитку ситуації у газовій сфері.

Уточнюючи на прохання УНІАН позицію Еттінгера стосовно будівництва газопроводу «Південний потік», Бергер зазначила, що позиція залишається незмінною.

«Комісар зазначив, що ми приймаємо всі проекти, які відповідають європейським вимогам. Якщо ЗМІ пишуть, що він підтримує, то це перебільшення», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно увечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу своєю територією до європейських споживачів.