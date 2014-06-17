У ЄК кажуть, що Київ може використовувати фіндопомогу для оплати газового боргу
14:08, 17 червня 2014Енергетика
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Україна сама вирішуватиме, як вона хоче використати гроші ЄС.
Сьогодні ЄК виділила Україні 500 млн євро / Фото УНІАН
Україна може використати макрофінансову допомогу Європейського Союзу на погашення заборгованості за російський газ.
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Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це у вівторок на брифінгу в Європейській комісії заявив представник ЄК Саймон О’Коннор.
«Це гроші на бюджетну підтримку. І це Україна буде вирішувати, як вона хоче використати ці гроші. Ці фінанси спрямовані на те, щоб допомогти Україні в її фінансових потребах», - констатував він.
Як відомо, сьогодні ЄК виділила Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги.
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