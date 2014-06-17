У "Газпромі" кажуть, що не скорочували постачання газу до Європи

Постачання російського газу до Європи через територію України тривають у нормальному режимі, сказав агентству Reuters представник "Газпрому".

Напередодні російський експортер "Газпром" припинив постачання палива до України, через яку Європа отримує близько половини всього обсягу газу з РФ.

"Транзит у нормі, близько 180 (мільйонів кубометрів на добу)", - сказав представник "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, російська делегація 15 червня пізно ввечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

Вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

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Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. у якості переплати за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна в повній мірі забезпечує транзит російського газу своєю територією європейським споживачам.