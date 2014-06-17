У ЄС сподіваються, що їх не торкнеться "газова війна" Києва і Москви

14:49, 17 червня 2014
Енергетика
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У ЄС очікують, що Росія виконуватиме свої зобов'язання як постачальник газу, а Україна - як транзитер.

Москва и Киев будут выполнять взятые на себе обязательства / Фото УНИАН

 У Європейському Союзі сподіваються, що переривання постачання газу до країн ЄС не буде, а Москва та Київ виконуватимуть взяті на себе зобов’язання.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, таку позицію Європейської комісії 17 червня у Брюсселі озвучила представник європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

«Ми очікуємо, що Україна буде виконувати свої транзитні зобов’язання, як і Росія виконуватиме свої зобов’язання щодо постачання газу», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер, в Євросоюзі не відчувають можливих наслідків нової газової війни між Україною та Росією: обсяги російського газу, які проходять через газотранспортну систему України, на сьогоднішній день не змінилися.

Довідка УНІАН. Російська делегація 15 червня пізно ввечері залишила газові переговори, які тривали близько трьох годин у Києві.

Вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.

Крім того, Україна та Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту й про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.

Міністр енергетики Юрій Продан повідомив, що Україна повною мірою забезпечує транзит російського газу своєю територією європейським споживачам.

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