Ситуація в Україні спровокувала подорожчання нафти - ОПЕК

Криза в Україні викликала зростання світових цін на нафту в межах $2-3 в розрахунку за барель. Про це заявив генсекретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Абдалла Салем аль-Бадрі, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожУ ЄС сподіваються, що їх не торкнеться "газова війна" Києва і МосквиЗа його словами, «ринок нервує» через можливий зрив газових поставок в європейські країни. «Зв'язок між Росією і Україною дуже міцний. Це - мільйони барелів нафти і мільярди кубів газу щодоби. Взаємні інвестиції не дозволяють вирішувати виникаючі проблеми інакше як шляхом діалогу мудрих людей. Ставки занадто високі», - сказав глава ОПЕК.

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