На газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" стався вибух

У Лохвицькому районі Полтавської області стався вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», що здійснює транзит російського газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили у МВС Полтавської області.

«Займання сталося о 14.10. Ліквідація пожежі триває. Постраждалих немає», - сказав УНІАН керівник прес-центру МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, висота полум'я сягала 230 метрів, а температурний вплив відчувається в радіусі до 1 км.

«Зараз йде перекриття газу на пошкодженій ділянці», - сказав Сулаєв.

Також представник МВС зазначив, що причини виникнення пожежі будуть з'ясовуватися після його ліквідації.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

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