Міллер назвав перегляд Україною тарифу на транзит газу «дуже небезпечним дзвіночком»
При цьому він визнав, що контракт на транзит газу передбачає ринкове встановлення тарифу.
Намір України переглянути тариф на транспортування російського газу в Європу є «дуже-дуже небезпечним дзвіночком», заявив президент «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», пишуть "Ведомости".
Читайте такожГазпром може подати ще один позов до Нафтогазу на $18 мільярдівЗа словами Міллера, сама постановка питання говорить про те, що транзитні ризики України є суттєвими. «Оскільки ще з'являються з української сторони, як ми бачимо, якісь претензії, якісь питання до базового договору з постачання нашого російського газу через територію України в Європу», - додав він.
Читайте також"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрдЯк пояснив Міллер, наявний контракт на транзит газу передбачає ринкове встановлення тарифу. При цьому він прив'язаний до ціни газу: чим ціна на газ вище, тим тариф, який Росія платить Україні, вище, підкреслив він.
Читайте такожГончар: Введення військового положення допоможе Україні виграти суд з «Газпромом» Як повідомляв УНІАН, 13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до керівництва Національної комісії з регулювання електроенергетики щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на транспортування природного газу по території України.
З 2010 року ставка тарифу на транспортування газу по території України є плаваючою і визначається за формулою, залежною від вартості паливної складової та інфляції в Європі. У першому півріччі 2013 р. тариф на транзит становив $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, у третьому кварталі - $3,04, у четвертому - $3,03. Ставка плати за транзит російського газу через територію України з січня 2014 р. зменшилася на 9,9%, до 2,73% за 1000 куб. м на 100 км.