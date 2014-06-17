Міллер назвав перегляд Україною тарифу на транзит газу «дуже небезпечним дзвіночком»

Намір України переглянути тариф на транспортування російського газу в Європу є «дуже-дуже небезпечним дзвіночком», заявив президент «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», пишуть "Ведомости".

Читайте такожГазпром може подати ще один позов до Нафтогазу на $18 мільярдівЗа словами Міллера, сама постановка питання говорить про те, що транзитні ризики України є суттєвими. «Оскільки ще з'являються з української сторони, як ми бачимо, якісь претензії, якісь питання до базового договору з постачання нашого російського газу через територію України в Європу», - додав він.

Читайте також"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Газпрому", але вже на $6 млрдЯк пояснив Міллер, наявний контракт на транзит газу передбачає ринкове встановлення тарифу. При цьому він прив'язаний до ціни газу: чим ціна на газ вище, тим тариф, який Росія платить Україні, вище, підкреслив він.

Читайте такожГончар: Введення військового положення допоможе Україні виграти суд з «Газпромом» Як повідомляв УНІАН, 13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до керівництва Національної комісії з регулювання електроенергетики щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на транспортування природного газу по території України.

З 2010 року ставка тарифу на транспортування газу по території України є плаваючою і визначається за формулою, залежною від вартості паливної складової та інфляції в Європі. У першому півріччі 2013 р. тариф на транзит становив $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, у третьому кварталі - $3,04, у четвертому - $3,03. Ставка плати за транзит російського газу через територію України з січня 2014 р. зменшилася на 9,9%, до 2,73% за 1000 куб. м на 100 км.