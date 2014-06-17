Причиною вибуху на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» стала розгерметизація

Причиною вибуху на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області стала розгерметизація.

Про це УНІАН повідомила начальник сектора зв'язків зі ЗМІ та громадськістю облуправління ДСНС Світлана Рибалко.

За її словами, розгерметизація газопроводу відбулася біля села Ісківці. Після вибуху почалося горіння газу.

«Зараз магістральне управління газопроводів проводить аварійні роботи з припинення подачі газу шляхом перекриття заглушок. Населені пункти не відключалися від газу. На місці працює 11 одиниць нашої техніки, 46 працівників і туди поїхав спецзагін із Полтави», - сказала Рибалко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, близько 13.45 до чергових частин Держслужби з надзвичайних ситуацій і МВС надійшло повідомлення про вибух на ділянці газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», розташованого поблизу села Пестичевське Лохвицького району Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у МВС, за попередніми даними, площа поширення вогню досягає кілометра. Попередня версія причин вибуху – диверсія.

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