Вибух на ділянці газопроводу не впливає на транзит газу до Європи - «Укртрансгаз»

Вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, який стався сьогодні, 17 червня, близько 14.00, не впливає на транзит російського газу до Європи, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

«Надзвичайна ситуація, яка сталася на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» (с. Красне Полтавської області), не впливає на транзит природного газу до країн Європи», - йдеться в повідомленні компанії.

«З 15 до 16 годин оперативно були проведені роботи з локалізації ділянки пошкодженого газопроводу. Станом на 16.15 полум'я погашено. Жертв і постраждалих немає», - підкреслюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на місці події працюють співробітники «Укртрансгазу» й вживають заходи відповідно до діючого в компанії плану ліквідації аварійних ситуацій.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».