Глава «Нафтогазу» назвав «тривожною» ситуацію з вибухом на газопроводі

Глава енергетичного держхолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав «тривожною» ситуацію з вибухом ділянки магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Дуже тривожна ситуація. І дуже дивний збіг. Зробимо все можливе, щоб посилити безпеку всіх об'єктів ГТС», - написав глава «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Урегой-Помари-Ужгород», за яким здійснюється транзит російського газу до Європи.

Водночас, оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» повідомила, що наявна ситуація не вплине на транзит російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» є у власності НАК «Нафтогаз України».