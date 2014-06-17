У Словаччині кажуть, що обсяги транзиту газу через Україну після вибуху не знизилися
Словацький оператор ГТС не зафіксував зниження обсягів транзиту газу.
Словацький оператор ГТС, компанія Eustream, не зафіксував зниження обсягів транзиту газу через Україну після вибуху на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області.
«Станом на 16:00 (17.00 за Києвом - УНІАН), 17 червня 2014, Eustream не зафіксував зниження тиску або обсягів газу на компресорній станції «Велке Капушани» на кордоні з Україною», - йдеться в повідомленні компанії.
Як раніше повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Урегой-Помари-Ужгород», по якому здійснюється транзит російського газу до Європи.
Водночас, оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» повідомила, що виникла ситуація не вплине на транзит російського газу до Європи.