Еттінгер пропонує провести нові переговори Україна-Росія-ЄС щодо газу

Про це розповів єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, Єврокомісія розраховує знайти вирішення газової проблеми протягом літа, коли газу в сховищах достатньо, а попит на нього низький.

"Без сумніву, ми знаходимося в делікатній ситуації. - сказав Еттінгер. - Зараз червень, тому зараз терміновості немає, але моя турбота і моя мета - використовувати літні місяці (для вирішення проблеми)", - додав він.

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Еттінгер також розповів, що буде розмовляти з представниками України в найближчі дні, щоб організувати двосторонні переговори наступного тижня. Після цього він планує запропонувати Росії розглянути можливість проведення чергового раунду переговорів у тристоронньому форматі до середини липня.

Нагадаємо, тристоронні газові переговори 15 червня у Києві між представниками Росії, України і Єврокомісії результатів не принесли - Газпром відмовився йти на поступки.

Після цього Газпром подав на Нафтогаз позов в Стокгольмський арбітраж про стягнення боргу, а " Нафтогаз", у свою чергу, позов в цей же суд щодо ціни на газ від Газпрому.