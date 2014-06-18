Еттінгер пропонує провести нові переговори Україна-Росія-ЄС щодо газу
Єврокомісія пропонує провести нові тристоронні переговори щодо газу до середини липня.
Про це розповів єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, передає ИТАР-ТАСС.
За його словами, Єврокомісія розраховує знайти вирішення газової проблеми протягом літа, коли газу в сховищах достатньо, а попит на нього низький.
"Без сумніву, ми знаходимося в делікатній ситуації. - сказав Еттінгер. - Зараз червень, тому зараз терміновості немає, але моя турбота і моя мета - використовувати літні місяці (для вирішення проблеми)", - додав він.
Читайте такожЄврокомісар: мільярди для Греції - ніщо в порівнянні з потребами України
Еттінгер також розповів, що буде розмовляти з представниками України в найближчі дні, щоб організувати двосторонні переговори наступного тижня. Після цього він планує запропонувати Росії розглянути можливість проведення чергового раунду переговорів у тристоронньому форматі до середини липня.
Нагадаємо, тристоронні газові переговори 15 червня у Києві між представниками Росії, України і Єврокомісії результатів не принесли - Газпром відмовився йти на поступки.
Після цього Газпром подав на Нафтогаз позов в Стокгольмський арбітраж про стягнення боргу, а " Нафтогаз", у свою чергу, позов в цей же суд щодо ціни на газ від Газпрому.