Ціна на нафту Brent не опускається нижче $113 за барель на тлі ситуації в Іраку

На світових торгах в середу, 18 червня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $113 за барель на тлі ситуації в Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,35, до $113,10 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,06, до $106,42. Минулого тижня обидва еталона подорожчали більш ніж на 4%.

Деякі нафтові компанії почали вивозити персонал з Іраку, побоюючись, що бойовики-ісламісти, які наступають з півночі, захоплять великі нафтові родовища, що знаходяться в основному на півдні країни.

На думку аналітиків, як тільки стане відомо, що ситуація відбивається на видобутку, ціна дуже швидко піде вгору, але важко сказати точно, до якого рівня. У гіршому випадку, Brent може піднятися вище $120.

Влада Іраку запевняє, що південні регіони країни, де видобувається 90 відсотків іракської нафти, абсолютно безпечні, однак Міжнародне енергетичне агентство вважає, що Ірак ризикує не досягти цільових показників видобутку нафти, тоді як попит на паливо зростає одночасно зі зміцненням світової економіки.

Запаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня знизилися на 5,7 мільйона барелів при прогнозі скорочення на 650.000 барелів. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу ввечері.

Інвестори також чекають підсумки наради ФРС, які стануть відомі в середу. На думку аналітиків, центробанк скоротить програму скуповування облігацій ще на $10 мільярдів на місяць.