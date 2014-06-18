Великобританія домовилася про постачання газу до Китаю на $ 20 млрд

Великобританія і Китай підписали угоди на суму більш ніж 14 млрд фунтів ($24 млрд) під час візиту прем'єра Держради Китаю Лі Кецяна в британську столицю, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Британська нафтогазова компанія ВР підписала контракт про довгострокові поставки в Китай скрапленого газу з родовищ у різних районах світу. Угода розрахована на 20 років. Вартість газу, що поставляється за цей період становить $20 млрд.

Британо-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch-Shell підписала угоду про стратегічну співпрацю зі CNOOC. Ці компанії зараз вже розробляють спільні проекти з видобутку газу на шельфі Південно-Китайського моря, а також з видобутку сланцевого газу в КНР.

Лондонська фондова біржа уклала домовленість з двома провідними банками Китаю про проведення в Лондоні торгів китайськими юанями. Будівельний банк Китаю офіційно оголосив про створення на основі своєї лондонської філії першого за межами КНР клірингового центру за операціями в національній валюті КНР.

Державна Китайська банківська корпорація розвитку підписала домовленість з компанією City UK, дочірньою структурою лондонського Сіті, що займається розвитком експорту британської галузі фінансових послуг.

Під час візиту Лі Кецяна між урядами КНР і Великобританії були досягнуті додаткові домовленості про співпрацю в галузі атомної енергетики. Вони розвивають укладену в минулому році попередню угоду про участь китайського капіталу в фінансуванні проекту вартістю 16 млрд фунтів ($27 млрд) з будівництва нової британської атомної електростанції в Хінклі-пойнт. Також був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі будівництва залізниць.

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Швидке зростання китайської економіки породжує високий попит на енергоресурси. Менше місяця тому під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Китаю «Газпром» підписав 30-річний контракт на постачання до 38 млрд куб. м трубопровідного газу в рік на загальну суму $400 млрд. Під цей контракт потрібно буде побудувати трубопровід «Сила Сибіру», поставки почнуться через чотири-шість років після цього.

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