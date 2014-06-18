Канада прокладе нафтопровід в Азію вартістю $ 7,2 млрд

Уряд Канади у вівторок схвалив проект канадської компанії Enbridge Inc з будівництва нафтопроводу "Північні ворота" (Northern Gateway) загальною вартістю 7,9 млрд канадських доларів (7,22 млрд доларів США).

Про це повідомив міністр природних ресурсів країни Грег Рикфорд, передає Прайм.

Перед початком будівництва компанії доведеться виконати 209 рекомендацій Національної енергетичної ради. "Вони стосуються екологічної, технічної і соціальної складових проекту. Зокрема, під час будівництва повинні бути враховані інтереси корінного населення", - уточнив міністр.

Передбачається, що трубопровід почнеться в місті Брадерхейм (провінція Альберта) і завершиться у населеному пункті Китимат (провінція Британська Колумбія) недалеко від Тихого океану. Його довжина складе 1 тис 177 км.

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Як очікується, через "Північні ворота" щоденного буде проходити до 525 тис барелів бітумінозної нафти зі зворотною лінією поставок конденсату потужністю 193 тис барелів на день.

