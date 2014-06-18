«Газпром»: Україна в повному обсязі забезпечує транзит газу до Європи

Україна в повному обсягу забезпечує транзит російського газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник керівника «Газпрому» Валерій Маркелов.

«Транспорт як був з ранку минулого дня, так він і на сьогодні не припинявся. Необхідні обсяги – близько 185 млн. кубометрів на добу - з експорту забезпечуються», - сказав Маркелов.

Він наголосив, що теракт на газопроводі «Уренгой – Помари – Ужгород» у Полтавській області не вплинув на транзит газу через Україну.

«Там є дублюючі системи, резервні системи, які дають змогу без перебоїв забезпечити транзит газу», - сказав Маркелов.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Уренгой – Помари - Ужгород», яким здійснюється транзит російського газу до Європи.

Оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» наголосила, що ситуація, яка виникла, не вплине на транзит російського газу до Європи.

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Словацький оператор ГТС, компанія Eustream, не зафіксував зниження обсягів транзиту газу через Україну після вибуху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що диверсія на газопроводі є черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері.

