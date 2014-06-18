Світовий попит на нафту незабаром може досягти свого піку - МЕА

Світовий попит на нафту в найближчому майбутньому буде зростати, проте незабаром може досягти свого піку, говориться в релізі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Читайте такожВиробництво нафти в США досягло максимуму за 44 роки Згідно доповіді МЕА, присвяченому п'ятирічному прогнозу розвитку ринку нафти, глобальний попит на паливо буде рости на 1,3% в рік і в 2019 році досягне 99,1 мільйона барелів на день.

Читайте такожBloomberg: Без американських технологій Росія не зможе добути з-під землі свої скарбиВ той же час, аналітики агентства очікують, що ринок незабаром може досягти "точки перегину", після чого зростання попиту на нафту може сповільнитися. Це може статися, зокрема, через високі ціни на ресурс, проблеми з екологією і появу альтернативних і більш дешевих енергоносіїв, передає РІА "Новости".

"Хоча до "піку попиту на нафту - за винятком розвинених економік - можуть пройти роки, і хоча існують регіональні відмінності, найвища точка зростання попиту на нафту на ринку в цілому вже в полі зору", - наголошується в повідомленні.

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