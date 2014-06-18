"Газпрому" не вистачає грошей - просить Медведєва підняти тарифи

Голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков написав прем'єр-міністру Дмитру Медведєву листа з пропозицією підвищити тарифи газового концерну у 2015 році на 3-4% вище інфляції. Про це повідомляє сьогодні газета "Ведомости" з посиланням на двох федеральних чиновників, знайомих з документом.

Читайте такожЕттінгер пропонує провести нові переговори Україна-Росія-ЄС з газуУ нинішньому році уряд РФ не підвищував тарифи природних монополій, а в наступному році планує обмежити їх зростання інфляцією. Мінекономрозвитку планує, що вона складе 6%. Таким чином, "Газпром" просить підвищити тарифи на внутрішньому ринку на 9-10%.

Читайте такожМіллер назвав перегляд Україною тарифу на транзит газу «дуже небезпечним дзвіночком»Зубков пише, що індексація тарифів "Газпрому" вище інфляції допоможе компанії вийти на рівнодоходність внутрішніх і експортних цін на газ і профінансувати інвестпрограму.

Підвищити тарифи вище інфляції просить й інша монополія - РЖД.

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