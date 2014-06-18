Яценюк доручив посилити охорону газопроводів України

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив МВС, СБУ і НАК «Нафтогаз України» посилити охорону газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав на засіданні уряду.

"Я прошу Міністерство внутрішніх справ, СБУ, НАК "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" терміново посилити охорону українських газогонів. Ми прогнозували ще декілька тижнів тому, що будуть сплановані диверсії, мета яких - підірвати репутацію України як надійного транзитера", - сказав він.

Яценюк запевнив, що Україна залишається надійним транзитером.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Уренгой - Помари - Ужгород», яким здійснюється транзит російського газу до Європи.

Оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» наголосила, що ситуація, яка виникла, не вплине на транзит російського газу до Європи.

Ключова версія причин вибуху на газопроводі – теракт. Слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст.292 Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що диверсія на газопроводі є черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері.

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