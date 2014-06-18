Українська ГТС проектувалася на випадок ядерної війни, її складно зруйнувати - Міненерговугілля

Українська газотранспортна система проектувалася і будувалася за часів Радянського Союзу з урахуванням ймовірної війни, зокрема ядерної, і тому зруйнувати систему практично неможливо, заявив напередодні засідання уряду заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадим Уліда.

Коментуючи наслідки вибуху на ділянці газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород», що стався вчора, 17 червня в Полтавській області, Уліда наголосив, що на даний момент ведеться слідство - з'ясовуються причини вибуху. Наразі, за його словами, аварійну ділянку локалізовано і ведуться ремонтні роботи, потік газу переключено на газопровід «Прогрес». «Українська ГТС проектувалася ще за радянських часів і на випадок війни, зокрема ядерної. Тому її дуже складно вивести з ладу. Хоч би хто що робив, на безпеку транзиту це не впливає. Дуже складно зруйнувати цю систему», - сказав заступник міністра.

При цьому він відзначив, що Міненерговугілля і уряд виконують необхідний набір заходів щодо ліквідації наслідків аварії і загальної модернізації системи.

«Інформація про те, що пошкоджена вибухом ділянка газопроводу була аварійною, не відповідає дійсності. Україна виконує свої зобов'язання із забезпечення транзиту. Наші газопроводи у нормальному стані, здійснюються заходи з реконструкції газопроводів – поточні і довгострокові, зокрема на кошти європейських партнерів. Стан газопроводів - нормальний. Немає підстав вважати, що українські газопроводи гірші, ніж у Європі чи Росії», - сказав Уліда.

На його думку, вчорашній вибух, коли з ладу було виведено ділянку в 20 кілометрів і потім газ було автоматично переключено на резервні системи постачань палива, - доводить і підтверджує безпеку постачання газу й управління ГТС.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, близько 14.00 у Лохвицькому районі Полтавської області стався вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород», який здійснює транзит російського газу до Європи. Висота полум'я сягала 230 метрів, а температурний вплив відчувався в радіусі до 1 кілометра.

На думку правоохоронних органів, які ведуть розслідування причин вибуху, ключовою версією є теракт. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив усім відповідальним органам влади, насамперед МВС і СБУ, посилити охорону газопроводів.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільчих станцій (ГРС) - 1449.