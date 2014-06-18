Російський Мінфін не готовий допомагати "Газпрому" заради китайської труби

Мінфін Росії не бачить потреби в докапіталізації газового гіганта "Газпром" за рахунок казенних коштів заради китайської труби, сказав глава традиційно скупого відомства, якому все важче знаходити кошти на зростаючі витрати і виконання передвиборчих обіцянок Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

"Говорити, що "Газпром" потребує зараз - "Газпром" потужна компанія - немає підстав. Якщо відчуємо, що така ситуація виникне, будемо дивитися", - сказав міністр фінансів РФ Антон Сілуанов журналістам у Держдумі в середу.

Після укладення мегаконтракту на постачання російського газу до Китаю, який аналітики називають збитковим, а "Газпром" - цілком рентабельним, Путін несподівано запропонував за рахунок валютних резервів допомогти концерну з будівництвом труби в Китай та освоєнням родовищ для її заповнення.

Чиновники хочуть використати для цього кошти пенсійного стабфонду, в якому накопичилося $87 мільярдів, ігноруючи прогнози зростання дефіциту пенсійної системи після 2025 року. Частина коштів цього фонду держава вже вирішила витратити на інфраструктурні проекти, незважаючи на протест економістів і чиновників.

Для створення інфраструктури заради виконання китайського контракту "Газпрому" доведеться інвестувати $55 млрд, із яких $25 мільярдів надасть Китай авансом за майбутні поставки.

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Економісти вважають, що "Газпром" здатен сам знайти гроші на будівництво заради газового контракту з Пекіном, замість того щоб витрачати резерви скарбниці, які потрібні для підтримки рубля і виплати пенсій у разі падіння доходів від сировинного експорту.

"Потрібно зрозуміти, чи потрібна капіталізація "Газпрому". Якщо ми зрозуміємо, що потрібна, будемо розглядати. Поки ми бачимо, що китайські банки дають кредити "Газпрому"... Поки що ресурси є, для того щоб будувати", - сказав Силуанов.

Заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявив у середу, що схема фінансування китайського проекту неясна.

"Структура фінансування проекту не визначена, поки структуру таку не змогли б представити - буде ФНБ чи не буде", - сказав він на брифінгу.

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Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

У свою чергу, опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що Росія отримає від газової угоди з Китаєм 35 млрд доларів збитків. Поставки газу в Китай - це "суцільні збитки і грабіж Росії", написав він у своєму блозі.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йшли із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.