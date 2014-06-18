Уряд схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці

Кабінет міністрів України схвалив і передав до парламенту проекти законів про введення надзвичайного стану в енергетичному секторі та про залучення європейських і американських інвесторів до модернізації і спільної експлуатації газотранспортної системи України, розроблені за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Про це за підсумками засідання уряду заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Кабмін схвалив законопроекти. Вони вже зареєстровані в парламенті, і зараз відбувається засідання комітету Ради, де розглядаються обидва законопроекти. Ці законопроекти анонсував прем'єр-міністр», - сказав Семерак.

Він наголосив, що документи готувалися в «прискореному режимі». «Сподіваємося, цього тижня їх буде винесено на розгляд Верховної Ради», - відзначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, після того, як 16 червня російський газовий монополіст «Газпром» повністю відключив подачу природного газу до України, дав доручення розробити законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі.