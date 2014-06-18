Контролюючі органи перевіряють законність купівлі "вишок Бойка"

Контролюючі органи України перевіряють законність придбання так званих “вишок Бойка”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник в.о. генерального прокурора України Олексій Баганець.

За його словами, на сьогодні Державна фінансова інспекція не змогла провести повністю перевірку законності проведення оплати за придбання цих нафтових вишок. Як пояснили працівники Державної фінансової інспекції, їм не дозволили цього зробити. “Тобто, в нас є лише частина документів, але це є підставою, і достатньою підставою, для того, щоб зареєструвати кримінальне провадження (щодо законності купівлі - УНІАН)”, - сказав Баганець.

На уточнююче запитання він відповів, що колишній віце-прем’єр Юрій Бойко на даний час має процесуальний статус свідка у цій справі.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала заяву до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних коштів (FATF) «про необхідність розслідування фактів корупції та відмивання грошей режимом Віктора Януковича», у якій, зокрема йшлося про придбання так званих «вишок Бойка».

Перевірка, яку провели народні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина", виявила, що в результаті цієї оборудки з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн.