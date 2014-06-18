Кабмін просить ВР схвалити введення надзвичайного стану в енергетиці

Кабінет міністрів просить Верховну Раду схвалити введення надзвичайного стану в енергетиці, за якого безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль за їх діяльністю забезпечуються Міністерством оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.

Відповідна ініціатива закладена в законопроекті №4117, поданому Кабміном 18 червня 2014 року на розгляд парламенту.

Згідно з документом, у разі обмеження або припинення поставок енергоносіїв на територію України український уряд може ухвалити рішення про обов'язковий продаж природного газу приватними газодобувними підприємствами для потреб населення, а також підприємствам теплокомуненерго, за умови введення ними окремого обліку тепла і гарячої води, за ціною, встановленою Кабміном.

Також Кабмін просить парламент посилити вимоги з відключення злісних неплатників. Зокрема, в період дії надзвичайного стану у разі несплати за спожитий газ дозволяється обмеження енергопостачання об'єктів сфери теплопостачання нижче технологічного мінімуму споживання блакитного палива, а для об'єктів сфери теплопостачання, для яких встановлено економічно обгрунтований тариф, пропонується дозволити обмеження енергопоставок до технологічного мінімуму.

Основними завданнями підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період є забезпечення безперебійної (стабільної) роботи паливно-енергетичного комплексу і виконання наказів центрального органу виконавчої влади.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після того, як 16 червня російський газовий монополіст «Газпром» повністю припинив подачу природного газу до України, дав доручення розробити законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії. Проте газові переговори не привели сторін до конструктивного рішення.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу. Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.