«Укртрансгаз» із 1 вересня відкриє "трубу" для поставок газу зі Словаччини

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, з 1 вересня відкриє транспортні потужності в добовому обсязі до 27 млн. кубометрів для поставок природного газу зі Словаччини.

«З 1 вересня 2014 року ПАТ «Укртрансгаз» надаватиме транспортні потужності із входу в газотранспортну систему України через точку підключення (Interconnection Point) «Будінце» в добових обсягах до 27 млн. куб. м», - йдеться в повідомленні компанії.

«Всі оплати за вхід в газотранспортну систему ПАТ «Укртрансгаз» і розподіл в Україні лежать виключно на українських шиперах, які прийматимуть через IP «Будінце» від контрагента на словацькому боці», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обов'язковою умовою при прийомі-передачі природного газу на кордоні Україна – Словаччина є підписання місячного акта прийому-передачі природного газу в обсягах у кубічних метрах для надання Державній митниці України.

Як повідомляв УНІАН, оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream продовжив на два тижні, до 4 липня, процедуру Open Season, в ході якої приймає заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород».

Всі зареєстровані компанії – учасники газового ринку, які зацікавлені в поставках природного газу в Україну, повинні до 4 липня 2014 року подати заявки на використання лінії газопроводу.

28 квітня 2014 року Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький. Проте використання словацького маршруту в повному обсязі блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкриті угорський і польський газові маршрути, а також так званий малий реверс із Словаччини.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.