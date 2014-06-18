Україна хоче домовитися з Угорщиною і Хорватією про Адріатичний газовий коридор

Україна хоче домовитися з Угорщиною і Хорватією про будівництво Адріатичного газового коридору, який дасть змогу поставляти паливо від планованого LNG-терміналу на острові Крк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики і вугільної промисловості за підсумками зустрічі в Будапешті 18 червня міністра Юрія Продана і голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва з міністром зовнішньої торгівлі і закордонних справ Угорщини Тібором Наврачічем і міністром національного розвитку Угорщини Міклошем Шестаком.

«Сторони погодилися про доцільність збільшення обсягів постачань газу до України територією Угорщини і швидкого підписання українсько-угорсько-хорватської декларації за проектом будівництва Адріатичного газового коридору», - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, планувалося, що меморандум про створення Адріатичного газового коридору буде підписано колишнім урядом України в листопаді минулого року. Проте цього так і не сталося.

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25 жовтня 2013 року Україна і Європейський Союз погоджували новий маршрут постачання природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.

У жовтні минулого року в інтерв'ю УНІАН екс-міністр енергетики Едуард Ставицький не виключив, що газ на хорватський LNG-термінал може надходити із США і Мозамбіку.