Води для трьох ТЕС у Донецькій області може вистачити тільки на місяць

Зуївська, Курахівська і Вуглегірська теплоелектростанції (всі – Донецька обл.) через пошкодження водоканалу «Сіверський Донець - Донбас» переведено на резервне водопостачання, якого вистачить для функціонування цих ТЕС на 30 днів.

Про це повідомив журналістам заступник директора департаменту електроенергетики Міністерства енергетики і вугільної промисловості Борис Соркін.

«Станом на 17 червня на Вуглегірській ТЕС працює резервний ставок, якого вистачить для забезпечення роботи упродовж 30 днів. На Курахівській і Зуївській ТЕС для забезпечення роботи використовується резервна місткість обсягом води 327 кубічних метрів, якої вистачить також на 30 днів», - сказав Соркін.

Крім того, він повідомив, що є проблеми із забезпеченням водою Слов'янської і Старобешевської ТЕС.

Соркін відзначив, що через артилерійський обстріл насосної станції рівень води у водоканалі опустився до аварійного.

За його словами, міністерство провело обстеження насосної станції і визначило, що для проведення її ремонту необхідно щонайменше 4 дні.

«За результатами попереднього обстеження насосної станції І підйому для її відновлення потрібно щонайменше 4 дні за умови забезпечення безпеки доступу до насосної станції», - сказав Соркін.

При цьому він повідомив, що Міненерговугілля звернулося до силових структур і РНБО з проханням забезпечити безпеку виконання відновних робіт на водоканалі.

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Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті артилерійського обстрілу на території насосної станції I підйому каналу «Сіверський Донець - Донбас» було смертельно поранено двох співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу» і завдано збитків будівлі насосної станції. Внаслідок цього було зупинено роботу насосних агрегатів насосної станції I підйому і станції підйому. Водопостачання міста здійснюється з резервних водосховищ.

17 червня в Донецьку міський водоканал перейшов на погодинне подання холодної і гарячої води.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що сили антитерористичної операції спеціально припинили вогонь біля Слов'янська, даючи змогу службам відновити подачу води в міста на Донбасі.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також в Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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