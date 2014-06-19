Угорщина погодилася збільшити реверс газу в Україну

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Наголошується, що 18 червня глава Міненерго Юрій Продан і голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході робочої поїздки в Угорщину провели зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та іноземних справ Угорщини Тибором Наврачичем і міністром національного розвитку Угорщини Міклошем Шестаком, в рамках яких обговорили питання європейської енергетичної безпеки і взаємодії в енергетичній сфері між Україною та Угорщиною.

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"Сторони погодилися щодо доцільності збільшення обсягів поставок газу в Україну з території Угорщини", - йдеться в повідомленні міністерства.