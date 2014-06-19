Еттінгер: Україна, РФ і ЄС знову зберуться на газову зустріч за три тижні



Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, про це Еттінгер повідомив у середу в Брюсселі на зустрічі з журналістами.

"Ми будемо продовжувати переговори. Я буду бачити міністра (Продана) на наступному тижні. Після зустріч з українською стороною я зателефоную російському міністру, щоб наступна тристороння зустріч могла відбутися за три тижні", - сказав він.

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Відповідаючи на уточнююче питання кореспондента УНІАН стосовно місця зустрічі з українським міністром, Еттінгер повідомив, що запропонував Брюссель, "Зараз ми перевіряємо, якою може бути дата", - додав він.

Відповідаючи на питання УНІАН, хто в ситуації, яка склалась, є "добрим та поганим хлопцем", єврокомісар сказав: "У цій ситуації немає доброго чи поганого хлопця. Що нам потрібно, так це загальний підхід - сторони повинні хотіти знайти компроміс. Мої пропозиції на минулих переговорах були сприйняті, з деякими застереженнями, українською стороною, але не були сприйняті Росією. Це не тому, що добрий чи поганий хлопець, це їх економічні та політичні позиції".

Разом з тим, єврокомісар звернув увагу на необхідність "узгодити пакет (домовленостей - УНІАН) у наступний місяць, щоб запобігти будь-якому небезпечному розвитку після всього".

"Україна хоче виконувати зобов'язання з транспортування газу, але знову, якщо сховища не будуть заповнені, і у нас буде сильна зима, буде занепокоєння, хто буде споживати цей газ. Також є занепокоєння чи у безпеці труба, чи є загрози, як ми це бачили днями, як хтось знищував існуючу трубу. Що може статися, і яким може бути найгірший сценарій", - сказав він.

Крім того, Еттінгер повідомив про проведення стрес-тестів для газової індустрії Європи.