Україна буде справно транспортувати газ в Європу - Яценюк

03:52, 19 червня 2014
Енергетика
0

У середу, 18 червня, Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Міністра закордонних справ Чеської Республіки Любомира Заоралека.

REUTERS

Глава Уряду висловив вдячність за активну підтримку України з боку чеських відомств, зокрема за оголошену готовність прийняти на лікування постраждалих учасників антитерористичної операції.

Арсеній Яценюк привітав принципову позицію Чеської Республіки щодо засудження незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і ролі російської сторони у дестабілізації ситуації на Сході України.

Читайте такожЯценюк доручив посилити охорону газопроводів України

Глава Уряду поінформував Міністра закордонних справ Чехії про поточну ситуацію у врегулюванні питання постачання російського природного газу та наголосив на неухильному дотриманні Україною принципів прозорості та надійності при транспортуванні газу до країн Європейського Союзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter