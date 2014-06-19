Україна буде справно транспортувати газ в Європу - Яценюк

Глава Уряду висловив вдячність за активну підтримку України з боку чеських відомств, зокрема за оголошену готовність прийняти на лікування постраждалих учасників антитерористичної операції.

Арсеній Яценюк привітав принципову позицію Чеської Республіки щодо засудження незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і ролі російської сторони у дестабілізації ситуації на Сході України.

Читайте такожЯценюк доручив посилити охорону газопроводів України

Глава Уряду поінформував Міністра закордонних справ Чехії про поточну ситуацію у врегулюванні питання постачання російського природного газу та наголосив на неухильному дотриманні Україною принципів прозорості та надійності при транспортуванні газу до країн Європейського Союзу.