Події в Іраку накрутили ціни на нафту

На світових торгах у четвер, 19 червня, ціни на нафту ростуть на тлі нагнітання ескалації в Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,30, до $114,56 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51, до $106,48 за барель. Минулого тижня обидва еталони подорожчали більш ніж на 4% - результат того, що бойовики-ісламісти взяли під контроль значну частину північного Іраку.

Читайте такожСвітовий попит на нафту незабаром може досягти свого піку - МЕА За словами аналітиків, ринок нафти напружений і чекає розвитку подій в Іраку. Поки ціна на WTI вище $105,25, а Brent - вище $110,50, обидва контракти, з технічної точки зору, схильні до зростання.

Підтримку цінам також дає оптимістичний прогноз ФРС для американської економіки і обіцянка центробанку продовжувати м'яку політику.

Читайте такожЕттінгер: енергетичний сектор РФ як об'єкт санкцій ЄС повинен бути в кінці списку, а не на початкуКрім того, запаси нафти в США знизилися на 579.000 барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зниження на 700.000 барелів.

Сунітські бойовики захопили найбільший НПЗ Іраку в місті Байджі на півночі країни, і багато нафтових гігантів, що працюють в країні, наприклад, Exxon Mobil і BP, вивезли частину персоналу. Ірак попросив США про підтримку з повітря, на що Вашингтон поки не дав чіткої відповіді. Конгрес вимагає від президента Барака Обами умовити прем'єр-міністра Іраку подати у відставку, вважаючи, що він не здатний керувати урядом.