Санкції США в дії: найбільший російський газовий проект під загрозою зриву

Топ-менеджер французької компанії Total Ів-Луї Даррикаррер назвав санкції проти Росії загрозою для проекту «Ямал СПГ». Про це президент по розвідці і видобутку Total сказав в інтерв'ю газеті The Financial Times, пише «Газета.Ru».

На думку Даррикаррера, можливе запровадження санкцій на експорт технологій в нафтогазову галузь Росії позначиться на одному з найбільших енергетичних проектів країни. Як нагадує газета, Total є партнером по «Ямал СПГ». Вартість проекту оцінюється в $27 млрд.

Читайте такожСША розширили санкції проти російських компанійЯк зазначив Даррикаррер, «Ямал СПГ» залежить від американських технологій, і цей факт говорить про взаємозалежність Росії та решти світу. «Так, нам необхідні американські технології. Технології для нафтогазової галузі приходять з різних країн. Ось чому ми потребуємо кооперації, а не в конфронтації», - сказав топ-менеджер Total.

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