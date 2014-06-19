Яценюк закликав Раду ухвалити законопроект про модернізацію ГТС

Кабінет міністрів України закликав Верховну Раду України ухвалити розроблений урядом законопроект про модернізацію та реорганізацію української газотранспортної системи, що дозволяє залучити до цього процесу інвесторів з боку Європейського Союзу і США.

Про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що пропонує уряд? Згідно з нашими зобов'язаннями з Енергетичної Хартії і як члена Європейського енерготовариства, нам треба прийняти низку рішень, які створять нову модель функціонування енергоринку», - зазначив глава уряду.

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За його словами, проект запропонованого урядом закону передбачає збереження ГТС, включаючи власне трубопроводи і сховища, у власності держави та створення компанії-оператора, контрольний пакет акцій якої також залишиться у власності держави, а пакет 49% може бути проданий європейським і американським газотранспортним компаніям, що мають відповідну сертифікацію.

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