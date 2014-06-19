За 10 років на російських газопроводах сталося 200 великих аварій, на українських - 5

Порівняльний аналіз аварійності на магістральних газопроводах України і Росії свідчить про те, що кількість великих аварій на 1 тис. км магістралей на території Російської Федерації в 7,77 разу більша, ніж в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» з посиланням на висновки, зроблені в результаті дослідження, проведеного експертами «Укртрансгазу» на основі власних даних та інформації, опублікованої «Газпромом».

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Згідно з повідомленням, до розрахунку бралися лише аварії, які призвели до розгерметизації й призупинення транспортування. Підраховувалася кількість нештатних ситуацій в обох країнах на тисячу кілометрів магістралей протягом 1996-2014 років.

«За останні 10 років на українських магістральних газопроводах сталося 5 великих аварій порівняно з близько 200 аваріями на магістральних газопроводах ВАТ «Газпром». Сумарна довжина українських магістральних газопроводів становить 35,71 тис. км, російських - 168,9 тис. км», - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому зазначається, що остання аварія такої категорії на українському газопроводі сталася в 2007 році на ділянці, яка експлуатується Гайсинським лінійно-виробничим управлінням.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 у Лохвицькому районі Полтавської області стався вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород», що здійснює транзит російського газу до Європи. Висота полум'я досягала 230 метрів, а температурний вплив відчувався в радіусі до 1 км.

За інформацією облуправління ДСНС, причиною вибуху стала розгерметизація газопроводу.

На думку правоохоронних органів, які ведуть розслідування причин вибуху, ключовою версією є теракт. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив усім відповідальним органам влади, в першу чергу МВС і СБУ, посилити охорону газопроводів.

Водночас у «Газпромі» заявили, що вибух на газопроводі «Уренгой – Помари – Ужгород» у Полтавській області стався через старіння газотранспортної системи України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.