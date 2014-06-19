Яценюк розповів, як Україна може заморозити "Південний потік"

Процес модернізації й реорганізації роботи української газотранспортної системи проходитиме максимально прозоро за участю провідних світових компаній, відібраних на спеціальних публічних тендерах. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, представляючи парламенту проект закону про реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (№4116а).

«Нам треба ухвалити рішення про модернізацію і спільну експлуатацію української газотранспортної системи. Що пропонує уряд? Уряд пропонує відповідно до наших зобов'язань, як країни, яка підписала Енергетичну хартію, як країни, яка є учасником Європейського енергетичного співтовариства і виконує третій енергетичний пакет, прийняти ряд рішень, які створять нову модель функціонування енергетичного ринку», - сказав Яценюк.

Він уточнив, що згідно з урядовим рішенням українська газотранспортна система залишається в державній власності, українські сховища газу теж залишаються в державній власності.

«Але відповідно до вимог третього енергетичного пакету, створюється компанія – оператор ГТС. Власність компанії-оператора, а саме контрольний пакет акцій компанії-оператора, належить виключно державі Україна. А 49% відсотків акцій цієї компанії можуть належати виключно газотранспортним компаніям країн – членів ЄС, які при цьому є учасниками Європейського енергетичного співтовариства, і США. І лише в тому разі, якщо ці компанії сертифіковані відповідним чином», - сказав прем'єр.

При цьому Яценюк пообіцяв провести максимально прозорий тендер з відбору таких компаній. «Ми пропонуємо, щоб рішення про залучення європейських інвесторів до роботи ГТС було підтверджене рішенням парламенту. Ми прийдемо сюди, до Верховної Ради, приведемо компанії з ЄС І США, які виграють публічні тендери, і тут, у парламенті, проголосуємо рішення, – сказав глава уряду. - Тому що інвестори зацікавлені в гарантіях. І голосування парламенту щодо залучення інвесторів є ще одним кроком до того, щоб вони більше вкладали, щоб кредити були дешевшими, а українська ГТС була стабільною».

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Яценюк кілька разів підкреслив, що Кабмін виступає за найпрозоріший процес із залучення інвесторів. «Ми за найпрозоріший процес, – сказав він. - Це будуть ключові і загальновідомі американські і європейські компанії, які повинні будуть прийти в парламент, задекларувати свої наміри, одержати згоду і гарантії».

При цьому Яценюк зазначив, що згода парламенту із запропонованим урядом рішенням дає можливість модернізувати й інвестувати в українську ГТС. Ні про яку приватизацію ГТС, за словами Яценюка, мова не йде. «Але це дає нам можливість збільшити капіталізацію української ГТС, яка залишається державною власністю. Це дає нам можливість мати нові умови транспортування російського природного газу», - сказав Яценюк.

Крім того, за словами Яценюка, такі зміни дозволять зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» – конкурента української ГТС. «Це дає нам можливість зупинити будівництво «Південного потоку» і направити всі обсяги, які планувалися по «Південному потоку», через українську ГТС, оскільки в цьому будуть у першу чергу зацікавлені країни-члени ЄС», - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що якщо парламент не прийме запропонований Кабміном проект закону, «в Кремлі буде салют». «Тому що вони знатимуть про те, що у них повністю відкриті двері для будівництва «Південного потоку». При потужності української ГТС, яка в цілому становить 140 млрд кубометрів на рік, ми перекачували 122, зараз перекачуватимемо 80 млрд кубометрів. Якщо буде збудовано «Південний потік», а він буде збудований, якщо не проголосувати закон (про модернізацію ГТС - УНІАН), ми прокачуватимемо 40-50 млрд кубометрів газу. Нам з бюджету доведеться дотувати транспортування російського газу. Проста арифметика», - підкреслив прем'єр.

Він звернув увагу, що законопроект - надзвичайно важливий, оскільки він є реальним кроком до формування української енергетичної незалежності, до адаптації України до вимог ЄС, до залучення інвесторів в Україну з ЄС і США, і до того, щоб Україна стала транзитною країною, «яку не можна обійти, яка гарантує безперебійність транзиту, яка не дотує російський «Газпром», а яка заробляє, дає можливість забезпечити Європу газом і розвивати українську ГТС».

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Як повідомляв УНІАН, законопроект про модернізацію ГТС було розроблено у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, і схвалено на засіданні уряду в середу, 18 червня.